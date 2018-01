Un video muestra los instantes previos a la trágica caída de Natalia Vargas en Loma Bola

Un video tomado minutos antes de la caída de Natalia Vargas desde un parapente en Lomba Bola, en el cerro tucumano San Javier, es uno de los elementos que estudia la Justicia para determinar las causas que provocaron el trágico desenlace de la joven de 28 años.

Las imágenes demostrarían que la joven médica no llevaba puesta la "piernera", que forman parte del sistema de seguridad y sostienen al segundo pasajero en la silla del parapente.



El ingeniero Juan José Vargas, padre de la fallecida, comentó que los amigos de la joven notaron que "iba rara, no con las dos piernas recogidas, sino colgadas".

Desde un principio los allegados y familiares de Natalia dudaron de las primeras informaciones que hablaban de que a causa de un ataque de pánico la joven se habría liberado accidentalmente del parapente cayendo al vacío.



Los peritos analizarán ahora las cámaras grabadoras y los celulares que fueron secuestrados en Loma Bola.



La familia de Natalia Vargas se trasladó este domingo hasta la villa veraniega Las Estancias, en Catamarca, y dispersó allí las cenizas de la joven que murió el viernes, publica el diario La Gaceta de Tucumán en su página web.



"A ella le gustaba este lugar", dijo el padre de la médica que estaba realizando una residencia en Alemania. "Trabajaba con células madres, y siempre soñaba con volver a Argentina. Tenía muchos sueños, pero se la llevaron por toda esta corrupción globalizada que permite estas actividades, de estas formas", agregó.

En el marco del proceso judicial, afirmó que entregó el celular de su hija a la Fiscalía I, a pesar de que la intención de la familia es la de quedarse con el equipo como recuerdo. También cuestionó la investigación por parte de los funcionarios judiciales.



"En realidad, no se está haciendo nada. La fiscal nunca fue.



Por eso estoy molesto. El piloto tuvo todo el tiempo para hacerse asesorar por un abogado y dar su versión a la Policía", remarcó.



"Creía que iba a ser en vano entregar el celular a la Justicia; pero un funcionario me dijo que era para descartar cualquier estado depresivo de ella. Me pereció un consejo sano y dejé el celular. El piloto, en cambio, manifestó que la cámara gopro no está, que la perdió", agregó.



Justamente, Vargas calificó de extraña esta declaración del piloto. "La cámara va sujetada al equipo, y si se cayó con mi hija, tendría que estar en la zona donde cayó mi hija", expresó.



"La cámara no aparece. Se pidió a la Justicia que la busque", enfatizó y agregó que una amiga de Natalia, de ciudadanía alemana, le había dicho que en el momento de despegue vio "muchas irregularidades".



"Que Natalia iba mal sujetada, que iba cruzada en la silla, que no iba en una posición normal como todos los pasajeros", manifestó.



Vargas hizo hincapié en que se trataría de "un homicidio". "De una u otra forma, esa es la figura (penal). Hay fotos y todo que demuestran que mi hija no iba con todas las medidas de seguridad", remarcó.



"En el despegue, en Loma Bola, no hay asistentes que verifiquen que todos los pasajeros vayan bien sujetados. La organización se realiza en condiciones muy inseguras. Me doy cuenta de todo esto después de la tragedia", añadió.



Sergio Bujazha, presidente del Club de Vuelo Libre Los Caranchos, dijo que se contactaron con Vargas después de ver y evaluar videos y fotos, y que le manifestaron que, al parecer, había salido a volar sin las condiciones de seguridad completas.



"Lo que observamos es que la pasajera despegó sin las perneras colocadas, desconocemos los motivos que produjeron esto", explicó en un comunicado el Club.

Sin embargo, en el grupo de deportistas remarcaron que "no" se debe hacer "eco de versiones de ningún tipo, hasta tanto se tenga los elementos suficientes para arribar a una conclusión definitiva".



A su vez, se expresó que el piloto Ariel Salazar a traviesa "una crisis psicológica".