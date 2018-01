Escándalo con famoso youtuber por publicar video de cadáver en "bosque de suicidas"

Logan Paul, estrella estadounidense de YouTube, se disculpó por publicar un video con una víctima de suicidio en Japón, asegurando que cometió un "gran error" y está avergonzado de sí mismo.

Paul, de 22 años, cuyos videoblogs casi diarios en YouTube tienen cerca de 15 millones de seguidores, pidió disculpas por reírse con sus amigos del cadáver que grabaron colgando de un árbol en el denominado "bosque de los suicidas" de Japón y por publicarlo en el canal de internet. Logan borró el video el lunes tras causar controversia en las redes sociales.

"Cometí un error de juicio grave y duradero y no espero ser perdonado. Estoy aquí simplemente para pedir perdón", comentó Paul en un video publicado en YouTube con el título "Lo siento".

Asimismo, aseguró que las imágenes en las que aparece junto a sus amigos riéndose nerviosamente tras descubrir el cadáver fueron reacciones "en bruto y sin filtros" y que el video no debería haberse publicado o, incluso, filmado.

"Cometí un gran error. No espero ser perdonado (...) Me avergüenzo de mí mismo. Estoy decepcionado", agregó.

Logan grabó el video en una visita al bosque japonés de Aokigahara, en las laderas del Monte Fuji, célebre por su gran número de suicidios. Lo promocionó durante el fin de semana en su cuenta de Twitter como "el video más loco y real que he subido jamás".

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron muchos los que calificaron la grabación como desagradable y sin tacto.

El actor de "Breaking Bad" Aaron Paul le criticó con dureza en Twitter: "Me das asco. No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Ojalá este último video les despierte. Eres simple y llanamente basura. El suicidio no es un chiste. Púdrete en el infierno".