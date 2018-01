Operativo Sol: incautaron gran cantidad de droga en Mar del Plata

Un total de 55 personas fueron demoradas con distintos tipos de drogas sintéticas, entre ellas éxtasis, LSD, Ice Cristal y Popper, durante operativos realizados en fiestas electrónicas llevadas a cabo en la ciudad de Mar del Plata para festejar Fin de Año y Año Nuevo, informaron fuentes policiales.

Los procedimientos, enmarcados en el Operativo Sol, estuvieron a cargo de efectivos de la Delegación de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Mar del Plata, en conjunto con otras dependencias policiales locales.

Los voceros informaron que se secuestraron 35 pastillas de éxtasis, 18 microdosis de LSd, marihuana, cocaína, cristal ice y un frasco de popper.

Los procedimientos, realizados en la fiesta electrónica desarrollada en Destino Arena el 30 de diciembre y otra en Mute, el 31; en la Estación Ferroautomotora y en la ruta 2.

Durante el operativo hubo 55 personas que fueron puestas a disposición de la Justicia, con intervención de los fiscales especializados en estupefacientes del Departamento Judicial de Mar del Plata, Daniela Ledesma y Leandro Favaro.