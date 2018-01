Se entregó el segundo motochorro que atropelló al pequeño Brian Quiroga

La detención se dio durante la noche del miércoles cerca del lugar donde sucedió todo. En primer lugar detuvieron a Matías Alex Añez, quien fue apresado en su domicilio por orden del juzgado en lo Penal de Garantías número 6 del departamento judicial San Martín a solicitud de la UFI 4.

La familia del niño atropellado aseguró: “Estamos esperando, no queremos hablar mucho de los dos pibes porque no queremos que se escapen. Queremos que los agarren por lo que hicieron”.

Ambos motochorros escaparon, por ello la causa está caratulada como “lesiones culposas agravadas por fuga”.

El vehículo fue secuestrado a metros del lugar del siniestro, donde los malvivientes lo incendiaron para evitar que sea reconocido por la policía.