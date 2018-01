Incendio intenso en monte de Villa Gesell: trabajan varias dotaciones de bomberos

Un intenso incendio se registra en un monte de Villa Gesell. El humo se ve a tres kilómetros.

Ocurre en la zona de avenida 3 y paseo 152 donde una gran nube de humo se desprende del siniestro.

Your browser does not support the video element.

Se informó que trabajan varias dotaciones de bomberos en el lugar para controlar las llamas. Se espera la ayuda de bomberos de Mar Azul.

Video gentileza: Minuto G.