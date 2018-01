Toma de rehenes y motin en una comisaría: hay heridos

Un motín con toma de rehenes se desarrollabaeste viernes en una comisaría de la ciudad de Merlo, en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

La revuelta se registraba desde los primeros minutos del viernes en la Comisaría 3ª de Merlo, ubicada en Balbastro y Avenida San Martín, donde habría casi 30 reclusos.

En el lugar trabajan en estos momentos 60 efectivos junto con los bomberos y el grupo Halcón.

Según indicaron los familiares, todo comenzó con un conflicto entre los reclusos: uno le robó el celular a otro detenido y su compañero lo identificó.

Aparentemente, entre seis u ocho presos atacaron al detenido, lo ataron y lo golpearon.

Alrededor de las 4 de la mañana llegó el mediador a la comisaría, y junto con los agentes que se encontraban en el lugar llevaron al detenido que había sido atacado a otra celda, donde le curaron las heridas.

Sin embargo, ante el intento de terminar con el conflicto, los otros presos pusieron colchones frente a la celda donde lo habían apartado y amenazaron con prender fuego.

La comisaria tiene celdas de 4 por 6 metros y lugar para 20 reclusos, sin embargo, tal como sucede en muchos lugares, hay una superpoblación de detenidos y habría en el lugar alrededor de 30.

Las personas que se encuentran allí pidieron ser trasladados a un penal.

"Tenemos tres rehenes. Están todos bien", confesó "Anto", uno de los reclusos dentro de la comisaría, y agregó: "Hace tres días que no nos dan de comer".