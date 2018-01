El humor de Fátima Florez: imitaciones desde Moria Casan hasta Cristina Kirchner

La actriz Fátima Florez mostró todo su humor en el móvil de Canal 26 junto a Alan Ferraro en Mar del Plata.

Una de las protagonistas de la temporada estival hizo muchas imitaciones en La Feliz, que incluyeron a Moria Casan, Susana Giménez y Cristina Kirchner, entre otros.

Fátima se presenta en el teatro Roxy con su obra “Fátima Superstar”, donde tiene la particularidad de regalar 2000 pesos por noche.

Mirá el móvil a continuación: