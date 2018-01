ANSES: denuncian que se pagaron comisiones por $ 540.000 al ex fondo de Caputo

Luego de que Mauricio Macri pregonara la idea de cuidar los recursos e implementar un gasto austero, se conoció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le pagó una comisión de $ 540.000 a un fondo de inversión creado por el ministro de Finanzas Luis Caputo.



Se trata de una empresa creada y manejada por el actual ministro de Finanzas hasta días antes de asunción; el organismo le pagó más de medio millón de pesos en comisiones por haber colocado Lebacs.



El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado ante la Justicia por una operatoria de la ANSES que le generó un negocio millonario a un fondo que él creó y administró hasta poco antes de asumir como ministro. La transacción tuvo un costo para el Estado de al menos $540 mil pesos, de acuerdo a información oficial.



La ANSES abonó ese monto a la firma Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, manejada por Caputo hasta poco antes del inicio del gobierno de Mauricio Macri, en concepto de comisión por colocaciones en Lebacs, a partir de una decisión del comité ejecutivo del Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba, según informó el portal Letra P.



En la votación del comité, que tuvo lugar en mayo de 2016, Caputo se abstuvo de expresar su preferencia y “se limitó a tomar nota”, indicó Anses.



El dato fue confirmado de manera oficial por ANSES ante un pedido de acceso a la información pública. De esta manera, el Estado —ANSES— compró papeles del Estado —Banco Central— a través de un intermediario. Casualmente, el creado por Caputo, uno de los funcionarios encargados de dirigir la operación.

Además del actual ministro de Finanzas, la acusación de De Vedia alcanzó al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; al ex director del organismo Luis María Blaquier, al viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y al ex secretario de Hacienda Gustavo Marconato. También fueron denunciados como personas jurídicas el Fondo Común de Inversión Axis Ahorro Plus y el Deutsche Bank, que actúa como despositario.

Caputo, quien negoció en nombre del Estado argentino el pago de la deuda demandada por los fondos buitre y quedó expuesto el año pasado por la filtración Paradise Papers al revelarse su participación en otros fondos de inversión que poseían deuda argentina, considera que quedó exento de responsabilidad al haber vendido, en diciembre de 2015, sus acciones en Axis, y al haber evitado, cinco meses después de convertirse en secretario de Finanzas, levantar la mano a la hora de decidir la inversión en la empresa por él creada.