Balcedo espera la extradición en medio de acusaciones de lavado de dinero

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo, continuaba hoy detenido en Uruguay a la espera de la extradición al país, mientras que en su entorno justificaron su patrimonio y negaron vínculos con el narcotráfico.



Tras el arresto de este jueves en su chacra frente a la Playa Verde de Maldonado, el gremialista pasó la noche en la Cárcel Central de Montevideo, a la espera de que se realicen los trámites para su extradición a la Argentina.



La defensa de Balcedo solicitó que pudiera aguardar esa resolución en libertad, pero la justicia uruguaya se lo negó y le dicto la prisión preventiva por 30 días: según pudo saber NA, el juez federal platense Ernesto Kreplak aún no pidió formalmente la extradición, lo que hará en los próximos días.



Balcedo está acusado por lavado de dinero y por el vaciamiento del SOEME y, al ser detenido junto a su esposa Paola Fiege en su vivienda se encontraron casi 500 mil dólares, armas de fuego y automóviles de lujo.



Por lo pronto, Kreplak suspendió sus vacaciones previstas hasta mediados de enero y se puso al frente de la investigación: como primera medida dispuso el congelamiento de las cuentas de los imputados y del sindicato para evitar movimientos, pudo saber esta agencia.



Al respecto, su abogado de Balcedo, Juan Fagúndez, aseguró que el dinero hallado en la chacra (casi 500 mil dólares, 6.000 euros y dinero uruguayo) es "producto de 11 años de ahorro" y dijo que "sólo uno de los autos" es de su propiedad.



En declaraciones a radio La Red, el letrado también negó la vinculación de Balcedo con la banda de narcotraficantes rosarina Los Monos: "No hay absolutamente nada vinculado al narcotráfico, drogas o alcohol ni en el pedido de extradición, ni en el interrogatorio, ni en sus declaraciones, ni en nada. No saltó nada de eso", subrayó.

En el mismo sentido se expresó su madre, Myriam "Nené" Chávez, quien señaló que esa versión "es una absoluta falacia".



"Que nadie se atreva a decir que mi hijo y mi marido (el fallecido Antonio Balcedo) tienen que ver con la droga, con Los Monos y con toda esta banda de enfermos mentales", subrayó la mujer.



En declaraciones al canal A24, sostuvo que la detención de su hijo está relacionada con lo que publicaba el diario Hoy de la Plata, del que es director.



"Que lean las tapas del diario Hoy porque caso contrario no van a entender nada. ¿Quién se animaba contra Cristina (Kirchner) y (Ricardo) Echegaray? Oh casualidad, a ellos no los meten presos. ¿Por qué hay silencio de radio del señor presidente (Mauricio Macri)? Si yo denuncié a Echegaray", expresó.



Chávez, ex directora del diario platense, remarcó: "¿Saben por qué mi hijo va preso? Porque a mí no me pudieron encontrar ni una pestaña. Entonces fueron contra ellos e inventaron esta causa infame".



Este viernes, el diario Hoy publicó una tapa de color negro con letras blancas: "Ataque a la libertad de expresión".



El juez Kreplak había ordenado las detenciones y capturas de Balcedo y Fiege, las que se hicieron efectivas a través de las fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia de Uruguay, Gendarmería Nacional, Interpol y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



En la chacra de encontraron cerca de 500 mil dólares en efectivo, 6.000 euros y dinero uruguayo, una pistola Glock 9mm, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 Calibre 22 (marca Colt) y gran cantidad de municiones.



Los investigadores incautaron además numerosos autos de lujo, entre los que se destacan una Ferrari, un Mercedes Benz (ambos con patente uruguaya), un Porsche y un Chevrolet Corvette.



La causa que Kreplak lleva adelante investiga extracciones bancarias de cuentas del SOEME que podrían coincidir con maniobras de lavado de dinero y la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyo titulares no tienen la capacidad contributiva como para afrontarlas.