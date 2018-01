Video viral: filman duelo a muerte entre araña y avispón en Australia

Un residente australiano logró filmar el momento en que una araña y un avispón se enfrentan a muerte.



El avispón ataca y combate al arácnido quien intenta fervientemente defenderse con sus patas pero a pesar de la diferencia de tamaño, poco después la víctima queda paralizada por las picaduras y no logra escapar.



Mirá el video que ya se convirtió en viral a continuación: