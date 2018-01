Duros cruces entre Trump y el autor del libro sobre su gestión

El autor de un libro que hace duras críticas sobre el primer año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos dijo que las revelaciones que contiene probablemente acaben con la estancia del republicano en la Casa Blanca.



Michael Wolff dijo a la radio BBC que su conclusión en "Fire and Fury: Inside the Trump White House" de que Trump no es apto para el puesto estaba llegando a ser el punto de vista generalizado.



"Creo que uno de los efectos interesantes que ha tenido el libro hasta ahora es el muy claro efecto del traje nuevo del emperador", dijo Wolff.



"La historia que cuento parece presentar esta presidencia de un modo que dice que él no puede hacer el trabajo", agregó. "De pronto todo el mundo dice: 'oh Dios mío, es verdad, no lleva ropa'. Eso afirma la percepción (...) de que finalmente acabará (...) con esa presidencia".



Trump ha desestimado el libro, diciendo que está repleto de mentiras. El texto describe una Casa Blanca caótica, un presidente mal preparado para ganar las elecciones en 2016 y asesores que ridiculizan las capacidades del mandatario.



El viernes, Trump atacó por Twitter a Wolff y a su exasesor Steve Bannon, citado en libro. Bannon, otrora el estratega jefe de Trump, es presidente del sitio web de extrema derecha Breitbart News.



"Michael Wolff es un completo perdedor que inventó historias para vender ese libro tan aburrido y falso", escribió Trump. "Uso al Descuidado Steve Bannon, que lloró y rogó por su empleo cuando lo despidieron. Ahora al Descuidado Steve lo han abandonado casi todos, como un perro. ¡Una lástima!".



"Sí", respondió Wolff cuando BBC le preguntó si él consideraba que Bannon sentía que Trump era poco apto para ser presidente y si trataría de provocar su salida. El escritor también rechazó las acusaciones de falsedad contra su libro.



"Se llama investigar", dijo Wolff. "Le preguntas a la gente, te acercas lo más que puedes al tema, entrevistas a las personas que estuvieron al tanto de lo que pasó, entrevistas a otros que supieron del asunto, llegas a conocer las circunstancias tan bien como cualquier y entonces lo reportas", disparó.