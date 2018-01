Pampita, ¿cerca o no de Mónaco?: “Del amor no hablo, ustedes me entienden”

Pampita habló en exclusiva con Mauro Calvagna para Canal 26 en Punta del Este durante un evento de la costa uruguaya.

Ante la consulta de Mauro sobre lo que tiene Punta del Este que la hace tan especial, Pampita afirmó: “Tiene, primero, los factores de la naturaleza, con playas increíbles, muchísimas playas para elegir para todos los gustos; el clima es ideal, casi siempre el tiempo acompaña y si llueve o cae un chaparrón, pasa muy rápido. Además, está lleno de restaurantes exquisitos, es muy cosmopolita, viene gente de todo el mundo, hay muchas fiestas, mucho glamour, muchos edificios espectaculares para invertir y venir con toda la familia. Yo lo elijo hace más de 20 años y ha medida que fueron pasando los años fui trayendo a todos, amigos, familia. Es un lugar que no lo cambio por nada. Para nosotros es un lugar mágico, único”.

También opinó sobre la polémica que se armó en torno a su cumpleaños: “Hubo muchos comentarios maliciosos sobre ese tema. La verdad que mis amigos hicieron un esfuerzo enorme para comprarse todos el pasaje. Hace meses que está organizado, nadie se bajó y el regalo más lindo que me hicieron mis amigos fue ir hasta ahí. Después les ofrezco todo ahí en el lugar: alojamiento, comida, fiesta, hay muchas sorpresas. Muchos no conocen las pirámides de Tulum y es un lugar magnífico que conozco muchísimo, que fui muchas veces y es lindísimo poder compartirlo con tanta gente que quiero y me demuestran su cariño, porque para muchos fue un esfuerzo enorme pagarse el pasaje”.

Luego, contó como es su vida en Punta del Este lejos del glamour y los flashes: “Me levanto muy temprano porque los chicos se levantan temprano. Una sigue el ritmo de los chicos. Nos vamos a la playa con ellos y nos quedamos hasta las 2, 2 y media y volvemos a casa a almorzar y para salir un poco del sol. Y después volvemos para disfrutar el atardecer, que en este lugar vi los mejores atardeceres de mi vida”.

Por último, ante la consulta sobre el amor, la modelo no dio detalles: “Saben que de esos temas no hablo, ustedes me entienden”.