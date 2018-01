Sol Pérez: “No tengo tiempo para el amor"

Sol Pérez habló en exclusiva con Pilar Smith y Santi Zeyen en Me Gusta la Tarde. Mirá la entrevista completa en la nota.

“Me llamaron para el Bailando y pensé que me estaban haciendo una broma. Y lo de la temporada fue masomenos lo mismo. Uno no tiene ningún lugar comprado y no sabía si me iban a convocar. Fue una decisión difícil porque tenía que dejar el noticiero, que para mi es mi laburo y mi casa. No me gustaba dejarselo a alguien para que haga el reemplazo”, explicó la modelo.

Your browser does not support the video element.

Ante la consulta sobre quién la filma durante sus entrenamientos hot, la diosa del clima aseguró: “En realidad, me entrena mi hermano y el me ayuda con los videos. Y ahora me ayuda mamá, que me sigue a todos lados. No hace nada, por lo menos que agarre el celular y filme. Es una gran compañía para mi”.

Your browser does not support the video element.

Luego de decir que no tiene tiempo para otra cosa que para trabajar, Sol respondió acerca del amor: “No hay tiempo para el amor. La verdad que quiero aprovechar las chances que me dan, no se cuanto puede durar y lo quiero aprovechar. Pongo todo en la obra para salir bien, es difícil conocer alguien sin que se haga público y que me termine casando en la primera cita”.