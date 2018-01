Referentes del Frente Renovador descartaron reunión entre Massa y Cristina Kirchner

Gustavo Menéndez, presidente de PJ de la provincia de Buenos Aires, apostó a un encuentro entre Massa y la x presidenta Cristina Kirchner. Idea que fue rápidamente descartada por líderes del Frente Renovador.

Menéndez afirmó en declaraciones radiales "se puede dar una reunión" entre ambos líderes políticos y sostuvo que el peronismo debe "volver a hablar de la ideas".



Poco después de sus declaraciones, legisladores del espacio político que lidera el ex intendente de Tigre, lo regaron por redes sociales sentenciando que es "una vuelta al pasado".



Rubén Eslaiman, presidente del bloque de diputados bonaerense del FR, escribió en Twitter: quien escribió en su cuenta: "No creo que Sergio Massa vaya a Ezeiza o Marcos Paz de visita". Haciendo mención a las cárceles donde se alojan la mayoría de ex funcionarios del Gobierno anterior.



Graciela Camaño fue otras de las diputadas que negó rotundamente la versión: "Muchos en el Frente Renovador creemos que las necesidades de los argentinos no pasan por las reuniones de los políticos. Conmigo no cuenten", resaltaba Camaño.

Gustavo Menéndez: "Es necesaria una reunión entre Sergio Massa y Cristina Kirchner y se va a dar" https://t.co/xgGM6xUG3u vía @LANACION. Muchos en el FR creemos q las necesidades de los argentinos no pasan x las reuniones de los políticos CONMIGO NO CUENTEN — EGC (@GracielaCamano) 6 de enero de 2018





Menéndez afirmó en FM La Patriada, que la reunión entre Massa y Cristina o Máximo Kirchner "en algún momento se va a dar y es necesario que se dé".

"No me imagino una Cristina candidata en 2019 y tampoco con la centralidad que tenía. Tenemos que lograr que seamos muchos más con posibilidades de lograr adhesiones y no solo depender de una figura. Es muy importante que Cristina tome las decisiones para permitir liderazgos emergentes por fuera de su figura y de su espacio", dijo Menéndez.