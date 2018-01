¿Padece Trump un trastorno narcisista, en qué consiste?

La psicóloga Bärbel Wardetzki, psicóloga, explica lo que es un trastorno narcisista de la personalidad y responde sobre si Trump lo padece. ¿Todos podemos padecerlo? Enterate.

Varios profesionales han criticado el estado mental de Donald Trump, varios publicaron una carta en un reconocido diario sobre el peligro que, según su opinión profesional, puede despertar el actual presidente de Estados Unidos.

Hace pocos meses salió el libro El peligroso caso de Donald Trump, en el que 27 autores certificaban los graves trastornos de personalidad del magnate El libro -que ya circula en las redacciones en Washington, inclusive de AFP- se apoya en unas 200 entrevistas con funcionarios oficiales y muestran una Casa Blanca sumergida en una caótica y permanente guerra intestina a lo largo del año pasado.

La psicóloga Bärbel Wardetzki dio una entrevista con DW donde explica de que se trata el trastorno narcisista, del que se lo acusa a Trump.



Wardetzki advierte sobre su definición: "El concepto no es sencillo de definir. Yo veo el narcisismo como una forma de relacionarse con el mundo que abarca desde el narcisismo positivo hasta el enfermizo. Si alguien dice: 'Me veo estupendo', tiene sencillamente un sentimiento positivo de autovaloración. Son personas que saben lo que es tener dudas sobre sí mismas, pero que son capaces de reorganizarse internamente y darse consuelo y apoyo. Conocen sus cualidades y también sus límites. Muchos creen que eso ya es narcisismo en sentido negativo, pero no, se trata de algo positivo. El narcisismo patológico reside precisamente en un sentimiento de autovaloración gravemente distorsionado, cuyas carencias deben ser compensadas por un 'yo' sobredimensionado."

Sobre si el presidente de Estados Unidos posee un trastorno de este tipo: "Es difícil emitir un diagnóstico. Al fin y al cabo, no conozco a Donald Trump y lo único que puedo hacer es interpretar su comportamiento. Es posible que tenga otro tipo de trastorno psicológico, pero lo que salta a la vista es la parte narcisista. Su forma de comportarse, su manera de relacionarse con otras personas y su forma de dividir el mundo en buenos y malos son típicas de ese trastorno."



Al ser consultada sobre los síntomas que presenta un paciente con este tipo de trastorno: "Hay varios criterios a seguir. Por ejemplo, reaccionar de forma airada a las críticas, en lugar de hacerlo constructivamente. La persona narcisista tiene un ego sobredimensionado, se siente única y maravillosa. Los narcisistas patológicos tienen fantasías permanentes con el éxito, el poder, el brillo y la belleza sin límites. También con el amor ideal. Se exigen mucho a sí mismos y al mundo que los rodea. Esperan obtener atención y admiración permanentes. Los narcisistas patológicos puede que muestren empatía por otras personas, pero no para sentir emoción de forma conjunta, sino para saber en qué estado se encuentra la persona que tienen delante."

Sobre si Trump padece un miedo a "sentirse inferior", afirmó que es posible: "En el fondo subyace el 'no soy suficiente' y ese es un miedo que puede ser existencial. Hay personas que lo padecen y ni siquiera saben quiénes son. Su propia valoración depende de cosas externas: poder, autos grandes o puestos de trabajo relevantes. Pero detrás de todo ello se esconde un niño indefenso que no ha recibido la atención que necesitaba."



Al finalizar la entrevista, explicó que es difícil sentir pena por personas como Trump porque "estas personas logran que se las admire o que se las odie.En realidad, necesitarían a alguien que les dijera: ¡Pobrecito'."