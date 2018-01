Carnicero es asesinado en Palermo, dueño del local afirmó que la zona "es tierra de nadie"

Un carnicero fue asesinado en el barrio porteño de Palermo al ser abordado por dos delincuentes que le dispararon y luego huyeron a bordo de un auto.

El hecho ocurrió el sábado las 15:30 cuando la víctima, identificada como Miguel Rodríguez, fue atacado por dos personas dentro del local ubicado en Arévalo y Cabrera.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre de 43 años y oriundo de Caseros recibió dos impactos de balas calibre .22 y cayó sin vida al lado del mostrador, junto a un cuchillo y un trozo de carne, por lo que los investigadores barajan la posibilidad de que haya sido asesinado mientras realizaba sus tareas.

De acuerdo a los primeros indicios, Rodríguez habría salido hacia la vereda a fumar un cigarrillo en ese horario de la tarde, cuando la carnicería se encontraba cerrada al público.

Tras el asesinato, los dos delincuentes se subieron a un Chevrolet Corsa de color negro y escaparon de inmediato, por lo que los investigadores sospechan de la participación de una tercera persona que habría aguardado dentro del vehículo.

La Policía de la Ciudad trabajó en el lugar y revisaba cámaras de vigilancia de la zona para intentar hallar el auto con el que los delincuentes se dieron a la fuga.