Cayeron los acusados de asesinar a un hombre en un intento de robo por cuatriciclo

Tres sujetos fueron detenidos acusados de haber participado del homicidio Cristian Bejarano, ocurrido el 23 de diciembre pasado sobre la Autopista Ricchieri, a la altura de Ezeiza, cuando le quisieron robarle el cuatriciclo que le regaló a su hijo por navidad.



Fuentes policiales informaron que los sospechosos, de 18, 19 y 23 años, respectivamente, fueron capturados en las últimas horas luego de una serie de operativos realizados por la Policía bonaerense en distintos puntos del conurbano y la ciudad de Buenos Aires.



Las diligencias policiales consistieron en trece allanamientos llevados a cabo por personal de la Jefatura Departamental La Matanza.



En ellos, los efectivos policiales lograron la aprehensión de los principales acusados del asesinato y en su poder secuestraron una pistola marca Bersa Tunder calibre 380 con numeración suprimida, un revólver calibre 38, municiones varias, celulares y elementos de interés para la causa.

Según se informó, los sujetos fueron detenidos en tres domicilios: uno ubicado en de la localidad de Villa Madero (Colectora de Avenida Gral. Paz altura 15255 Torre 1), otro en Ingeniero Budge (calle Baradero al 1986) y por último, en el asentamiento 1.11.14 de Capital Federal.



Cristian Bejarano, de 34 años, fue asesinado el sábado 23 de diciembre tras haber salido a probar el cuatriciclo nuevo que le había comprado a su hijo como regalo por la navidad y como premio por haber pasado de año en la escuela.

Mientras se encontraba circulando por las cercanías de la autopista Ricchieri a bordo de su auto, fue interceptado por varios delincuentes que a punta de pistola le quisieron sustraer sus vehículos.



En el acto, uno de ellos ingresó al vehículo y asesinó de un disparo a Cristian Bejarano.



A partir de la investigación, los pesquisas identificaron a los principales sospechosos del crimen y, avalados por la justicia, montaron los operativos que permitieron capturarlos.