Dos heridos por incendio en Torre Trump de Nueva York

Dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras un incendio esta mañana en la Torre Trump, en el centro de Manhattan, informó el lunes el Departamento de Bomberos de la ciudad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, estaba en Washington en ese momento.

Aunque medios locales inicialmente reportaron que no había heridos, el Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que una persona tenía heridas de gravedad y otra lesiones leves.

Eric Trump, uno de los hijos del presidente, dijo vía Twitter que el pequeño incendio se debió a un desperfecto eléctrico en el sistema de refrigeración de la torre en el techo del edificio.

