Aberrante video: una madre le dio una golpiza a su hija por una tablet

ADVERTIMOS A LOS LECTORES POR LAS IMÁGENES DEL VIDEO: PUEDEN HERIR SU SUSCEPTIBILIDAD.

En un video de corta duración, una madre le propicia una terrible golpiza a su hija para que le de la tablet. La agresión generó un fuerte rechazo en redes sociales.







El indignante caso de una madre golpeando a su pequeña hija ocurrió en Bahía Blanca y generó un fuerte repudio en las redes sociales. Todo fue grabado por la cámara de un celular.

En las imágenes se puede ver como la madre le pide con insistencia la tablet a la nena que llorando no se la quiere dar, la situación se va poniendo cada vez más tensa hasta que la mujer adulta recurre a la violencia para llegar a su cometido.

Your browser does not support the video element.

La nena golpeada y su dos hermanos fueron retirados de la casa de su madre y habrían quedado al cuidado de su abuela paterna.

El medio bahiense quedará a cargo del Área de Minoridad de la Municipalidad, aunque la madre no se encuentra detenida aunque sí separada de las víctimas.