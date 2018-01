Le desvalijaron la casa en Buenos Aires a Magui Bravi y estalló de furia en Twitter

La casa de la bailarina Magui Bravi "fue destruida", según sus dichos. La joven no disimuló su impotencia y bronca desde Mar del Plata, donde se encuentra de temporada.

“Me robaron todo en mi casa de Buenos Aires, me rompieron todo. Con lo que me costó cada cosa”, declaró la joven desde su cuenta de twitter. La actriz está en Mar del Plata protagonizando ‘Mi vecina favorita’, en el teatro y agregó: “Uno se mata laburando para esto. Para tener miedo y no querer vivir más en ese lugar. Ni en este país”.

Bravi no ha sido la única famosa víctima de la inseguridad, ya que lo mismo le sucedió a Nancy Pazos en Uruguay. A pesar del mal momento, la bailarina que logró hacerse conocida con el “Soñando por Bailar”, decidió cambiar la mirada a la situación y mantenerse positiva ante los momentos que vendrán.