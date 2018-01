Giro en la causa que investiga el ataque de una mujer en su casa de Loma Hermosa

Una mujer fue herida de un balazo en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en un hecho de características dudosas ya que el marido lo atribuyó a "motochorros" pero las imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra no muestran ninguna presencia extraña.

La mujer permanecía internada este lunes en estado delicado, y de acuerdo con trascendidos le habría dicho a los médicos que la atienden que no recuerda nada de lo sucedido, lo que suma mayor incertidumbre al caso.



De acuerdo con la primera versión del hecho, contada a la policía por la pareja de la víctima, la mujer fue baleada por dos "motochorros" que intentaron robarle el automóvil tras sorprenderla cuando llegaba a su casa.



El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 20:00 en la calle Florida, entre ruta 8 y Río de la Plata.

En ese momento, la mujer, cuyos datos filiatorios no trascendieron, llegaba a su vivienda a bordo de su auto y supuestamente fue sorprendida por dos delincuentes que iban a bordo de una moto.



Los sujetos, siempre de acuerdo con la versión que el marido le contó a la policía, le apuntaron con un arma de fuego y le exigieron la entrega del rodado y, por causas que se tratan de establecer uno de ellos efectuó un disparo y se dieron a la fuga sin concretar el atraco.



Como consecuencia del disparo, la víctima fue herida de un balazo en el tórax y trasladada de urgencia al hospital Carlos Bocalandro, ubicada a pocas cuadras del lugar del episodio.



En el centro asistencial fue asistida de urgencia por los los médicos, que tras estabilizarla, constataron que sufrió una lesión importante en un pulmón.



A pesar de la gravedad de la herida, la mujer permanecía estable, de acuerdo al último parte médico suministrado en el centro de salud.

Con el correr de las horas, el supuesto intento de robo del automóvil comenzó a perder fuerza como móvil del ataque, ya que al revisarse las cámaras de seguridad de la cuadra se comprobó que en ningún momento se visualiza la presencia de "motochorros".



A partir de ese momento, la mira de los investigadores se posó en la pareja de la víctima, ya que fue quien brindó la versión que perdió consistencia al avanzar la pesquisa.