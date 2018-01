Incautan en Mar del Plata gran cantidad de éxtasis y marihuana en un balneario

Una importante cantidad de pastillas de éxtasis, LSD, Popper y marihuana fueron incautadas en una fiesta electrónica realizada en el balneario "Mute" de la ciudad de Mar del Plata.



Fuentes policiales informaron que además 129 personas fueron puestas a disposición de la justicia por los uniformados que, en el marco del Operativo Sol 2018, realizaron más de 100 procedimientos de prevención.



En los controles dispuestos en el evento, que contó con una convocatoria de casi nueve mil personas que asistieron a la presentación del DJ bosnio Solomun, los uniformados lograron incautar un total de 94 pastillas de éxtasis, 75 cigarrillos de marihuana, un frasco de Popper, 10 microdosis de LSD, metanfetamina y varios envoltorios de cocaína y cristal Ice.



Asimismo, el REBA -organismo perteneciente al Ministerio de Seguridad de la provincia- participó ejerciendo controles en la entrada al predio, a la vez que supervisando el desarrollo de la fiesta y la comercialización de bebidas alcohólicas, con el fin de hacer cumplir los horarios y pautas establecidas en la ley de nocturnidad.



El despliegue, que se desarrolló sin incidentes y con una importante concurrencia de personas, estuvo a cargo de la Delegación de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Mar del Plata, que contó con la colaboración de la División canes.



Por su parte, como complemento de los controles, los uniformados realizaron durante la mañana del sábado 14 procedimientos en la Ruta 2 altura Camet, donde se incautaron diferentes drogas sintéticas como LSD, cristal ice, éxtasis y GHB, como así también marihuana y ketamina en polvo.



El GHB o ácido gammahidroxibutirico afecta el sistema nervioso central provocando alucinaciones y alteración de la vigilia.



Esta droga, fabricada en laboratorios domésticos, se diluye en agua y es conocida por su peligrosidad ya que es indetectable, y puede ser introducida en bebidas ajenas sin que los consumidores se percaten.



Asimismo, cabe recordar que durante el día viernes 5 de enero la Policía realizó procedimientos de prevención en el balneario "Destino Arena" donde se demoraron a 26 personas y se logró incautar un total de 11 pastillas de éxtasis, envoltorios de cocaína y marihuana en cigarrillos.