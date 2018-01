Cacho Castaña: "Si la violación es inevitable, relájate y goza"

Cacho Castaña disparó una polémica frase durante una entrevista al asegurar que había que "dejarse de joder con que la sociedad estaba sensible" y que había que "relajarse", para lo que recordó un viejo refrán muy desaforunado: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".



El artista, participó como invitado en el debut de Involucrados, aquí y ahora, el nuevo programa de Mariano Iúdica (47), y generó fuertes repercusiones en las redes sociales por su comentario.



En el marco de la entrevista, Castaña se refirió a la actualidad del país y aseguró que los argentinos "estamos involucionando" al asegurar que

había que "dejarse de joder con que la sociedad estaba sensible" y que había que "relajarse", para lo que trajo a colación el refrán: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".



"Tenemos que mejorar, estamos involucionando… en la sociedad, en lo que está pasando. Hay que dejarse de joder con que la sociedad está sensible y que cualquier cosa que decís es 'me discriminás', todo es discriminación, tenés que cuidarte con lo que decís porque es un quilombo", sentenció.

Castaña, también se refirió al rol de la mujer en la actualidad y aseguró: "Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", comentó al respecto.



Más adelante, intentó explicar que trataba de "ponerle humor a algo que es complicado", pero ya fue demasiado tarde, las redes explotaron con críticas y el cantante como protagonista de los comentarios.



En tanto, uno de los panelistas Guido Zaffora, indagó sobre el comentario y el artista no se quedó atrás: "Dejate de joder, aprendé a escuchar, gil, para patotearme tenés que nacer de nuevo. 75 pirulos tengo, hace cincuenta que trabajo y 75 que escucho que el obrero se muere de hambre, que escucho cómo nos mienten, cuando empecé a escuchar las mentiras, vos no habías nacido. Si querés hablar en serio, hablamos".



"Querés que aclare porque no entendés, 'si la violación es inevitable, relájate y goza' es un dicho viejo, a mí me prohibieron Señora, las cosas que yo le haría y Si te agarro con otro te mato, porque era un mensaje de violencia para la juventud. Paremos con la japa, dejémonos de joder", finalizó el músico.



Sus comentarios generaron fuerte rechazo entre los famosos que también salieron a criticarlo a través de las redes sociales. Jorge Rial fue uno de los primeros en repudiar sus dichos: "Te fuiste al carajo. La frase no es graciosa, es una cagada, es justificar una aberración, dejate de joder", publicó el conductor a través de Twitter.