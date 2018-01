Cinthia Fernández nombró a Sol Pérez la nueva "Reina del hilo dental"

Esta temporada de verano, Carlos Paz no contará con su popular concurso: "La Chica del Verano". Ante esto, Cinthia Fernández le cedió el título de "reina del hilo dental" a Sol Pérez.

Pérez contaba con los requisitos para convertirse en la nueva Chica del Verano. Sin embargo, no se llevará a cabo. "El concurso se bajó por una cuestión de cosificación de la mujer. Yo creo que las mujeres somos libres de mostrarnos cómo sea y no por eso te estás cosificando", dijo Pérez.

"Es cosificación si te están obligando a hacer lo que no tenés ganas, te tratan como un objeto y te obligan a hacerlo por el simple hecho de vender. Pero si te sentís bien con tu cuerpo y tenés ganas de mostrarte, sos libre. No te estás cosificando (…). No por eso sos fácil, un objeto y estás calentando. Simplemente hacés lo que querés", agregó la joven.