Una aplicación permite saber qué decían los mensajes borrados de Whatsapp

Hace unos meses WhatsApp habilitó la opción que permite borrar mensajes enviados; y que estos desaparezcan de tanto para uno, como para la persona a quien iba dirigido el texto.



"WhatsRemoved" es la aplicación que debés tener en cuenta por si querés saber de que se trataban los mensajes eliminados. La misma intercepta las notificaciones y, si alguien borra un texto, lo archiva.



¿Cómo funciona?

La aplicación utiliza los permisos de acceso a las notificaciones de nuestro teléfono para leer de forma pasiva nuestros mensajes de Whatsapp. De esta forma es capaz de detectar cuando un mensaje ha sido eliminado, advirtiéndonos y mostrándonos el contenido del mensaje original.

Es importante tener en cuenta que la app solo detecta las notificaciones y no el contenido de Whatsapp en sí, por lo que solo funcionará con aquellos mensajes eliminados que no hayamos leído. Es decir, que si una persona envía un mensaje y nosotros lo abrimos, y luego esta persona lo elimina, 'WhatsRemoved' no lo detectará.

Por el momento parece que solo está disponible para sistema operativo Android.