La familia Versace no aprueba la serie "American Crime Story"

La serie protagonizada por Édgar Ramírez, Penélope Cruz y Ricky Martin es la segunda temporada de American Crime Story, creada por Ryan Murphy que se estrena el próximo 17 de enero en la que recrean el asesinato del famoso modista Gianni Versace.

A pocos días del estreno, la familia del famoso diseñador ha decidido arremeter contra la cadena FX y ha enviado un comunicado:

"La familia de Versace no ha autorizado ni tenido ningún tipo de participación en la próxima serie de televisión sobre la muerte del Sr. Gianni Versace", dijo la familia en un comunicado a través de la casa de modas. "Dado que Versace no autorizó el libro en el que se basa en parte ni ha participado en la redacción del guión, esta serie de televisión solo debe considerarse una obra de ficción".

El venezolano Édgar Ramírez interpreta a Gianni Versace, mientras que la española Penélope Cruz se hace cargo de su hermana Donatella Versace. "Ha sido maravilloso interpretarlo. Gianni cambió la cultura.

Nuestra sociedad actual fue, en parte, creada por él con su mezcla de moda, sexualidad y glamour", dijo Ramírez en una reciente entrevista.

Además, el puertorriqueño Ricky Martin da vida a Antonio D'Amico, pareja de Versace.