Armani, el nuevo arquero con "glamour" de River: "El tren pasa una sola vez y hay que subirse"

Franco Armani, flamante arquero de River, afirmó hoy que no quiso dejar pasar "el tren" de sumarse al "club más grande de la Argentina" y deseó poder preparase bien "para este desafío".



"Con sacrificio todo llega, tengo la posibilidad de estar en River, el club más grande de Argentina y quiero aprovecharlo y dar lo mejor", dijo en conferencia de prensa, luego de realizarse la revisión médica.



Armani, que tenía previsto firmar el contrato con el "Millonario" este martes por la tarde y luego viajar rumbo a Miami para sumarse a la pretemporada, no quiso pensar en el frustrado pase del anterior mercado, sino en la actualidad.



"Ahora tengo que prepararme para este desafío. La otra vez no se dio, pero quedó en el pasado, hay que pensar en el hoy.



Puse mucho porque quería venir a esta institución, quería venir a River. No fue fácil porque Nacional no me quería vender. Puse de mi parte porque era un deseo y uno como argentino, poder pertenecer a River, es lo máximo para un jugador de fútbol", explicó el ídolo de Atlético Nacional de Colombia, donde jugó siete años y medio y fue despedido a cancha llena hace unos días.