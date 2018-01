"Stravaganza": Flavio Mendoza cumplió su sueño y llevó su suceso a Punta del Este

El creador del suceso de verano en Punta del Este habló en exclusiva para Canal 26 y reconoció que fue el primero en animarse a llevar un espectáculo de esas características a Uruguay por lo que el éxito está asegurado.

"Punta del Este tiene todo", aseguró al tiempo que declaró que llevó la obra por el simple hecho de "cumplir un sueño".



Más adelante, habló de sus proyectos para este año y sus deseos de convertirse en padre. También se refirió a Susana Giménez y declaró sentirse "muy emocionado y orgulloso" por su visita.



Mirá el video de la nota:

Your browser does not support the video element.