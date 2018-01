Dura acusación de Vicky Buchino contra Cacho Castaña en redes sociales

La popular cantante Vicky Buchino salió a confesar una situación sexual que habría sufrido por parte de Cacho Castaña, el día después que el intérprete hiciera sus polémicas declaraciones en torno a las mujeres y la violación.

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", dijo Castaña. Ahora, se dio a conocer una frave denuncia en contra del cantante en la red social donde la actriz y cantante tiene muchísimos seguidores. En la carta, describe una situación de acoso sexual que sufrió por parte del intérprete de Café la humedad.

Aquí, el fragmento escrito por Vicky Buchino en su Facebook:

"Te acordàs hermano Cacho Castaña?

¿Te acordàs cuando comenzamos juntos a cantar? Vos, Valeria, Susan Ferrer,Kim Caram?

Yo era una nena, vos, bastante mas joven; pero lo suficientemente grande como para saber lo que hacìas.

"Me gusta, me gusta", te habìa hecho ganar un premio internacional y tu derrotero era prometedor.

Nos hicimos amigos. En verdad, nos hicimos amigos de vos y tu entonces mujer, PG. una bellìsima persona, con una carrera prominente.

Entraste a mi casa. Te hiciste ìntimo de la "Negra" y el "Negro" Buchino. Tomabas mate con ellos. y cada tanto, venìan a cenar vos y tu pareja, eras recibido en lo de "los Buchino", como un amigo. Con la calidez que siempre caracterizò a mis viejos; "puertas abiertas y orejas, comida y mates para quien los necesitara".

Un dìa, en una cena , le dijiste a mi viejo que estabas pensando seriamente, en que yo "debìa grabar un disco".

Yo, que lo ùnico que deseaba era cantar y encontrar la oportunidad , (que afortunadamente al tiempo apareciò), de colocarme en el medio , como una artista que le hiciera honor a su apellido,de manera impecable, con trabajo y esfuerzo. Como lo sigo haciendo ahora, ya que teniendo la posibilidad; nunca me metì en escàndalos mediàticos, recuerdo haber saltado de alegrìa ante semejante propuesta.

Despuès de acordar con vos, mi papa; Victor Buchino, que tipo de "material" discogràfico se pensaba hacer; dejò todo en nuestras manos; las tuyas y las mìas, ya que èramos como hermanos, vos "eras", como un hermano mayor.

Una noche, despuès que tu mujer de entonces iniciara una gira por Mèjico, que le llevarìa alrededor de tres meses, llamaste a mi casa para comenzar a darle forma a ese disco que jamàs se realizò. Llamaste y despuès de charlar con mi madre, como tantas veces, , le pediste permiso para "invitarme a cenar " para hablar del proyecto. A lo cual mi madre dijo- Preguntale a ella Cacho! como "pedìs permiso"? sos "de la casa!-

Me viniste a buscar, fuimos a cenar a Edellweiss . Hablamos de repertorio. Mi entusiasmo crecìa y el tuyo tambièn. Era lindo todo. Vos; un tipo de la casa; "familia", como decìan mis viejos. Tus canciones, hechas para mi. Tu producciòn.. En fin, todo era interesante.

De pronto me pediste que te acompañara a un lugar por microcentro a lo cual accedì. No recuerdo mucho, solo que habìa "mujeres desnudas" bailando. Striptease, mucho alcohol y gente que iba y venìa.

A las 4am, te pedì que me llevaras a casa. Ya tenìa sueño, no ìbamos a seguir hablando del "disco" y yo me preguntaba que hacìa allì. Aceptaste y en tu Peugeot 404 blanco y "pistero" , estacionaste en la puerta de esa casa que conocias tan bien.

Nos despedimos ante la promesa de hablar un par de dias despues y de repente, cuando me iba a bajar, me dijiste que esperara.

Comenzaste a decirme que yo "te volvìa loco", que "mi piel" mi "boca" y blah blah. Pero no te conformaste con eso, comenzaste a MASTURBARTE .

En mi "face", mientras hablabas de mis "atributos".

Yo, como en las pelìculas, no encontraba ( seguramente por el pànico) la manija del auto. Cuando la encontrè, te dije algo...no recuerdo. Y salì corriendo para despertar a mi mamà y contarle todo. No me voy a olvidar jamàs la cara de mi madre y sus palabras- No hagas caso hija. esta mal de la cabeza. Eso si, que desilusiòn. No le digas a tu padre porque lo mata-

Esto lo superè. Gracias a mi terapia y a entender que eras un pobre tipo. Fin.

No hables mas Cacho Castaña. No nos nombres mas ( las mujeres digo).

Ya sabemos de tus hazañas ; del "baùl" de Mar del Plata. Y de todas tus historias con medio ambiente artistico.

Pero ya fue. No hables mas de las mujeres.

Cantà como puedas, escribì. Y agradecele a dios, el universo o quien sea, tus logros. Pero no hables mas de "las mujeres"; que "SI", tenemos cerebro . Y que no nos entiendan los hombres, hace que seamos iguales; nosotras , muchas veces, no entendemos lo que pasa por la cabeza ( la de arriba) de ustedes a la hora de accionar. Ah! por cierto, te felicito por considerarte un "Poeta", haciendo referencia al pàrrafo anterior.

Y no vuelvas a referirte a violaciones...no sabès de que hablàs.

Se hombre.

Alguna vez; Humberto Castaña.

Ya va siendo hora.

Buena vida y mucha salud; sobre todo mental.

Vicky Buchino."