Detienen a la pareja que disparaba en la Panamericana y subió el video a redes

Detuvieron a la pareja que se filmó disparando en la Panamericana. Los arrestó la Policía Federal Argentina (PFA) mientras transitaban en un vehículo por el barrio porteño de Mataderos. Los detenidos fueron identificados como Lautaro S. y Julia L. Se sabe que la joven es oriunda de Lomas del Mirador. El joven sería de Berazategui.

A las 19.15 horas de este martes, personal de dicha dependencia procedió de la detencion de la pareja autora del video viralizado la semana pasada. En el mismo se observaba cómo efectuaban disparos de arma de fuego a través de la ventanilla de un auto marca VolkWagen BORA, mientras circulaba por la avenida Panamericana.

"A raíz de la viralización del video donde una pareja circulaba en un vehículo, venían bebiendo bebidas alcohólicas y el hombre toma un arma de fuego de gran calibre y dispara a través de la ventanilla, con peligro para los edificios que estaban a la vera de la Panamericana... Son personas mayores de edad, aproximadamente unos 30 años. A través de esa viralización, efectuando tecnología aplicada y patrullaje del ciberespacio se llegó a identificar a estas personas y poniéndolos a disposición del juzgado de Institución Número 7 del doctor Godoy", dijo el comisario inspector Mariano Giufra en exclusiva con DIARIO26.com.

"A partir de ese análisis se pudo despejar incógnitas como la identidad, lugares de residencia, de permanencia y con seguimiento en el día de la fecha se logró la detención", agregó el comisario y sentenció: "Fueron puestos a disposición de la Justicia... Se efectuaron en este lugar las pericias para recaudar indicios para ayudar a la Justicia en la reconstrucción del hecho".

Ante la pregunta de DIARIO26.com sobre las similitudes de este caso con Alejandro Radetic, el hombre que realizaba las picadas en la Avenida 9 de Julio, poniendo en peligro a los transeúntes. "Se están investigando los delitos de disparos de arma de fuego, tenencia de armas de guerra ya que se nota que son armas de gran poder. Inclusive hoy la resistencia a la autoridad en el momento que intentó esta persona en el momento de ser detenido, conjurada por la gran cantidad de medios que habían sido dispuestos para esto".

Recordamos que Alejandro Radetic, el hombre que corrió una picada por la 9 de Julio a 240 km/h, recibió el año pasado una condena de un año de prisión en suspenso, dos años de inhabilitación para conducir y el decomiso de la camioneta Porsche Cayenne. Además, debía aprobar el curso de “Reeducación Vial” y realizar tareas comunitarias.

La detencion de la pareja se produjo en el marco de la intervención otorgada por la Unidad de Investigacion Fiscal oeste de Vicente Lopez a cargo del Dr. Larramendi.

Fueron apresados en circunstancias en que los mismos se hallaban tripulando el rodado incriminado en la intersección de las calles Fragata La Argentina y Ulrico Schimidl de la Ciudad de Buenos Aires.

Dado que por orden judicial eran monitoreados desde el día viernes en que esa División lograra su identificación a través de Tecnología aplicada.