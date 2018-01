Del Potro comenzó su año con una gran victoria y vuelve al top ten

Juan Martín del Potro comenzó de muy buena forma su preparación para el Abierto de Australia, al vencer el miércoles por 6-2 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov en el Auckland Classic.

Con la victoria, desde el lunes, el argentino superará al español Pablo Carreño y al sudafricano Kevin Anderson y aparecerá en la décima posición del ranking mundial, una situación que le había quedado pendiente luego de su brillante cierre de temporada en 2017.

El ex campeón del Abierto de Estados Unidos conectó ocho "aces" durante su duelo ante el canadiense de 18 años, que si bien sumó 20 tiros ganadores finalizó el partido con 40 errores no forzados.

Del Potro, segundo preclasificado del torneo, se enfrentará en los cuartos de final al ruso Karen Khachanov, que venció al uruguayo Pablo Cuevas por 6-2 y 7-6 (7-4).

"Me sorprendió el partido de hoy (miércoles)", dijo Del Potro, quien había perdido contra Shapovalov en Montreal en agosto pasado. "No esperaba jugar a este nivel en el primer partido del año. Pero he estado trabajando duro para jugar este tenis y espero poder mejorar en los próximos partidos", añadió.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, se disputará entre el 15 y el 28 de enero.