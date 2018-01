Cristian Castro: “En 2018 iré a la Argentina, son mis consentidos”

Cristian Castro habló exclusiva con Mauro Calvagna tras brindar su show en Punta del Este.

Ante la consulta sobre cómo se viene el 2018, el cantante afirmó: “Estamos a full, estamos grabando un nuevo disco y tenemos muchas cosas programadas, muchos conciertos”.

También se refirió a su vuelta a los escenarios de nuestro país: “Obviamente que iré a la Argentina. Ustedes son los consentidos”.

Por último, ante la pregunta sobre el amor que le realizó Mauro, el mexicano sonriente afirmó: “La hermosa mujer que me acompaña ahora es mi manager”.