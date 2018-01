Vidal cierra casinos y bingo: "De manera gradual, vamos a restringir la oferta de juego legal"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció el cierre de tres casinos, un bingo y licitará 4 mil máquinas tragamonedas en el territorio provincial, con el objetivo de restringir la oferta del juego y enfrentar la ludopatía.

Además, la mandataria provincial anunció otra serie de medidas que abarcarán desde un endurecimiento de los operativos contra el circuito clandestino y la licitación, por primera vez, de las máquinas tragamonedas.

"No somos parte de una manera de gobernar y de permitir desvíos en la manera de hacer política que tuvo esta Provincia durante muchos años. Vamos a seguir estando ahí, dando las peleas que hacen falta", aseguró la gobernadora.

Your browser does not support the video element.

El Gobierno que encabeza Vidal autorizó este miércoles el llamado a licitación pública para la contratación de un servicio integral para los casinos Central de Mar del Plata, Anexo III de Mar del Plata (Hotel Hermitage), de Miramar, de Monte Hermoso, de Pinamar, de Tigre y de Tandil, por un período de 20 años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, con posibilidad de prórroga de un año adicional.

Con una norma publicada en el Boletín Oficial bonaerense (el decreto 2017-944-E-GDEBA-GPBA), el gobierno provincial detalló el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas tendientes a la provisión y mantenimiento de máquinas electrónicas de juegos de azar automatizadas.

"No es un hecho aislado y, aunque sea una noticia que moleste a algunos, es buena para la mayoría de los bonaerenses. Lotería de la Provincia no abrió una agencia de recaudación más", expresó la mandataria, y agregó: "Creemos que el juego no es algo bueno; muchos tienen algún familiar o amigo que padecen ludopatía. Nosotros tenemos que estar del lado de los que sufren esta adicción y no de los que la promueven".

También, dispuso su control on-line, la remodelación, construcción y/o cesión, y la puesta en valor de las distintas salas de juego y una variedad de servicios complementarios y anexos a la actividad lúdica en los casinos.

En ese marco, el Gobierno bonaerense autorizó hoy el llamado a licitación pública para la contratación de un servicio integral de máquinas tragamonedas en los dos casinos de Mar del Plata y los de Miramar, Monte Hermoso, Pinamar, Tigre y Tandil, por un lapso de 20 años.

La licitación para la administración y control de las tragamonedas, que durante veinte años se adjudicó en forma directa, abarcará a las 3.860 máquinas habilitadas en los casinos Central de Mar del Plata, Anexo III de Mar del Plata (Hotel Hermitage) y el resto de las salas de juego de la provincia.

Vidal decidió dar de baja los casinos de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea, y el bingo de Temperley (cuya concesión a manos de Codere venció a fines de 2017), para reducir el acceso al juego.