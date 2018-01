Alerta de turistas por invasión de avispas en playa Bristol de Mar del Plata

Una gran cantidad de avispas invadieron sorpresivamente algunos sectores de las playas Popular 1 y Popular 2, en pleno centro de Mar del Plata, por lo que personal del área de Plagas de la municipalidad trabaja para analizar la situación y llevar tranquilidad a los turistas y marplatenses.

Según voceros del área de Plagas de la Municipalidad de Mar del Plata, a cargo de Conrado Murdoca, "en el lugar hay dos cuadrillas que están trabajando y al mismo tiempo hay un grupo sanitario para cualquier eventualidad".

"Esta especie de avispa, si bien es más agresiva que la común, es la que menos incidencia provoca cuando pica de toda la familia de avispas. El dolor de la picadura es más fuerte", expresaron desde la citada área.

Si bien informaron que aquellas personas que pudieran ser picadas por alguna de estas avispas deberían ponerse frío e ir a una sala de salud para controlar, se aclaró desde la comuna que se ha montado en el sector un grupo sanitario para cualquier eventualidad que pudiera surgir en aquellas personas que fueran alérgicas a la picadura de esta especie de la familia de la avispa.

Desde el área de Plagas se informó que "con ayuda de Defensa Civil y de la policía se delimitará la zona y se procederá a fumigar el lugar para llevar más tranquilidad a la población, tanto a residentes como a turistas".

Al mismo tiempo se aclaró que "no se fumiga en estos momentos porque la playa, en plena jornada de sol, está repleta de turistas y marplatenses que disfrutan de la jornada de verano y como no se considera que la presencia de las mismas pongan en peligro o en riesgo la salud de la comunidad, se aguardará a mañana para la fumigación".

Por último, se recomendó para evitar ser atacados “no tirar piedras, u otros elementos hacia el insecto, y no asustarse".

Los guardavidas de las playas del centro expresaron que las avispas aparecieron esta mañana y que además de cuidar el mar, recomiendan a la gente que no las agredan.