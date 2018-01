Youtube: La foto de cumpleaños que terminó en muerte

Halil Dag festejaba su cumpleaños número 38, y tuvo la ocurrente idea de que su amigo le tomara una fotografía en lo alto de unas rocas que se encontraban en la cima de un gran precipicio.

Intentaba realizar una imagen que no suponía ningún riesgo, pero por error terminó cayendo de lo alto de un monte rocoso de 40 metros en Sanlirfa, Turquía.

Su amigo captó en video el momento en que el sujeto pierde el equilibrio al realizar una maniobra para moverse a otro lugar, movimiento que le provocó el inevitable accidente.

En otra grabación registrada por las cámaras de seguridad del complejo turístico se aprecia el instante en que el individuo desciende por el abismo junto con algunas rocas.

Según informan medios locales, Dağ falleció tras haber sufrido graves lesiones en su cuerpo.