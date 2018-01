Allanan casa por denuncia de violencia de género y encuentran un arsenal

Durante un allanamiento de una casa por denuncia de género, la policía se encontró con una arsenal de armas que fueron secuestradas. Las mismas pertenecían a un hombre de Saladillo.

Un hombre de la localidad de Saladillo fue denunciado por violencia de género, la policía allanó su casa y se encontró con un arsenal de armas. En total se encontraron alrededor de 32: fusiles, pistolas, escopetas, armas de caza y armas de puño.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

El arsenal que se encontró pertenece a armas típicamente de caza por lo que se descartaría que el hombre podría haber llegado a utilizar las mismas para fines delictivos. Las armas no se encuentran todas registradas y por tal motivo el hombre fue detenido.