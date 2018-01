Roban 2 milones de pesos de un club de barrio en Ituzaingó

Un grupo de delincuentes se apoderó de dos millones de pesos del club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó (GEI), lugar al que ingresó a través de un boquete y donde, tras reducir al sereno, reventó la caja fuerte en la que estaba el dinero.

El presidente de la mencionada institución, Claudio Torres señaló que arribó al lugar a las 3.00 de esta madrugada y contó que cuando ingresó lo encontró al sereno "sentado y con la presión alta".



En diálogo con radio Red de La Plata Torres comentó: "El sereno comió y cuando se dio vuelta se metieron dos personas armadas, encapuchadas, le apuntaron y le dijeron que se quedara tranquilo".



"Le pusieron un precinto, se dirigieron al lugar donde hicieron el boquete en la pared, cortaron la caja fuerte con una amoladora y sacaron la plata, además de escrituras y otros elementos de valor", agregó el mandatario del club.



Según manifestó el presidente de Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó se sospecha que los delincuentes "tenían el dato" de que había dinero mientras que luego dijo: "Ahora nos tenemos que recomponer porque es un golpe muy duro".

Tras conocerse el hecho, la entidad emitió un comunicado:

"El Club de Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó lamenta informar que en el día de la fecha ingresaron delincuentes a las instalaciones del club, redujeron al sereno presente en la institución para luego acceder mediante un boquete al lugar donde se encuentra la caja de seguridad", se indicó en el escrito.



El mismo continuó: "En las últimas semanas, debido a obras de refacción que el club llevó adelante, se trasladó la caja de seguridad donde se atesoran dinero que se recauda por distintos motivos y los papeles importantes de la institución. Entre los documentos que se robaron se encuentran los planos de todo el club, las escrituras de los bienes del club y el convenio recientemente firmado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la cesión en comodato de 4,8 hectáreas en el Hogar Martín Rodríguez".



"El dinero sustraído asciende a la suma de casi 2 millones de pesos correspondiente a la recaudación mensual, a lo acumulado por eventos especiales que iba a ser destinado a futuras obras de infraestructura y los fondos que algunos deportes generan para su desarrollo. Las autoridades del club realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 1° de Ituzaingó donde se iniciará la investigación", culminó el comunicado.