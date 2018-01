Canal 26 en Mar Azul: los desayunos en la playa

Canal 26 llegó a Mar Azul y Federico Juanto nos muestra todo sobre un destino poco conocido de la Costa Atlántica.

Con unas playas amplias para que disfruten los chicos y la tranquilidad para que los grandes pasen un buen momento, Mar Azul ofrece una buena opción para estas vacaciones.

Federico mostró una buena forma de disfrutar un desayuno en la playa: los jugos y licuados a la orilla del mar son muy requeridos y la variedad es muy amplia.

