Escobar: policía bonaerense detona misil hallado en cancha de golf

Este miércoles en el marco de la realización de tareas de mantenimiento en el Club Náutico de Escobar, hallaron un misil enterrado en el predio.



Inmediatamente, llegaron al lugar personal del Comando de Patrullas local quienes constataron la presencia de la punta de un misil de aproximadamente 40 centímetros, por lo que dieron intervención a los peritos de explosivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.



Tras la denuncia del hecho, el trabajo de preservación de la escena y de detonación controlada fue coordinado por efectivos de la Dirección de Explosivos, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Siniestral.