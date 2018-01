Fede Bal: "No creo volver al Bailando"

Fede Bal estuvo invitado a "Avanza el Verano", programa de Canal 26 conducido por Jorge Formento, donde hizo un balance de su 2017, proyectos a futuro, su noviazgo con Laurita Fernández y su relación con sus padres. Afirmó que "no cree volver al Bailando y si lo hace, lo hará sólo con su pareja".

"Estamos muy felices con Magnífica, es increíble. Cuando mi mamá me ofreció hacer esta revista le dije que le demos una vuelta para que los jóvenes la disfruten. Mi vieja escuchó mi versión de como me gustaría hacerlo, es un humor

bastante bueno".

"Trabajar con mi mamá es hermoso, se genera algo muy lindo. Me decidí por Mar del Plata porque quería un verano familiar. Siento que me ha dado un legado en la revista para que continúe".

"Con Lau estamos muy bien, estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. Nos dividimos, nos vamos manejando para vernos aunque la distancia es dura".

Sobre la polémica por haberle dedicado el mismo mensaje a su novia que le dedicó a Barbie Vélez, su ex: "Los hombres somos pocos creativos y si lo dije antes, también lo sentí pero no funcionó".

"Hicimos público que estábamos juntos porque no está bueno tener todo el tiempo guardia periodística y dijimos que estaba bueno decirlo. Soy un pibe de 28 años que quiere ser normal".



Una famosa revista lo eligió como el galán del 2017: "Calculo que me eligieron porque tuve un año lindo con el Bailando y por tener amigos que me siguen."

"No me gusta que me hable una mujer y que me diga que me ve en la tele, me gusta hablarle primero y sino me conoce mejor. Me gusta porque me recuerda a que si le gusté, le gusté por lo que soy y no por ser famoso".

"Soy súper simple, amiguero, generoso. Soy muy sensible, las críticas me afectan, quiero saber porque me dicen lo que me dicen las personas que quiero y la prensa. Soy seguro de lo que siento y lo que me pasa".

"Tengo ganas de ver a mi papá en la obra, pero los lunes que tengo libre voy a ver a Lau y él tampoco me vio porque está en la misma, trabajando de lunes a lunes".

"En abril vamos a filmar mi primer película, seremos padre e hijo donde vamos a recorrer la ruta y por un problema que tiene de salud, él va a conocer el mar."

Sobre la idea de trabajar junto a su mamá y papá, expresó: "Él había escrito una obra para los tres pero no se pudo hacer, me gustaría en un futuro." Sobre si se ponen celosos uno del otro, dijo que "creo que si".

"Llevaría a mi papá por la ruta porque mucho tiempo no tengo, tiene unas anécdotas increíbles que las vuelvo a escuchar y me encantan. Es muy difícil haber trabajado en este medio por tanto tiempo, lo veo y admiro por ser un ejemplo de persona".

"No la celo a mi mamá, me gustaría que tenga un novio porque está muy sola."

Al respecto de la final perdida en el Bailando: "No me sentí mal, lo di todo y estuvimos muy cerca. No me dio bronca, para nada. No creo que volvería sin Lau, ya hice muchos y hasta ganamos uno. Creo que deberíamos dejarle espacio a los demás".

Sobre su futuro: "La película me va a llevar 2 meses, después tengo ofertas de tele. Tengo muchas ganas de seguir haciendo teatro, veremos como me va con el cine pero creo que a la gente le va a gustar".

Al finalizar mostró sus deseos de ser padre: "Me gustaría mucho, no ahora porque estamos en pleno desarrollo profesional con Lau, pero creo que sería una gran madre y me encantaría".