Allanan agencia hípica en Balcarce que funcionaba como pantalla para apuestas ilegales

En un operativo encabezado por la Comisión contra el juego ilegal dependiente del Ministerio de Seguridad, la DDI Azul y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, cuatro personas encargadas de regentear espacios de apuesta y juego ilegal resultaron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.



El allanamiento se llevó a cabo en un club y una vivienda particular ubicadas en la localidad de Balcarce donde se realizaban las apuestas ilícitas.



Además de los detenidos, se incautaron 21 computadoras que se usaban para realizar las jugadas online. Los registros se llevaron a cabo en una agencia hípica que funcionaba como pantalla y, además, en una vivienda abierta al público donde se levantaban apuestas.



La agencia hípica funciona en un club que se encuentra ubicado en la calle 13 altura 400, donde dos sujetos atendían a los apostadores y organizaban juegos en una sala dentro del establecimiento.



Luego de allanamiento, el lugar fue clausurado y además de las computadoras se secuestró dinero en efectivo, anotaciones con apuestas y otra documentación relevante para la causa.



Los detenidos quedarán a disposición de la UFI interviniente a cargo de Ana Caro, por infracción al artículo 301 bis.

(Video: Online Tv)