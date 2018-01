Las Toninas: cayó el "electro narco" de la costa

Un delincuente dedicado al narcomenudeo fue detenido este miércoles en una vivienda completamente electrificada para evitar el ingreso de intrusos, y en su poder la Policía de la provincia de Buenos Aires decomisó una gran cantidad de cocaína fraccionada para la venta.

El procedimiento se realizó en la localidad balnearia de Las Toninas, en el partido de La Costa, y fue coordinado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, delegación Dolores.

La pesquisa del caso se inició luego de una denuncia anónima recibida a través de la aplicación “Seguridad Provincia”, que se puede descargar gratis en los teléfonos celulares o tablets.

Los datos recibidos en ese testimonio luego fueron corroborados en la investigación policial, que incluyó seguimientos encubiertos, toma de fotografías y filmaciones, lo que permitió identificar al sospechoso y conocer los domicilios donde acopiaba los estupefacientes.

Una de las viviendas allanadas tenía sus puertas y ventanas de chapa electrificadas, con una conexión directa a 220v, lo que le permitía al delincuente evitar el robo de la droga por parte de otros narcos o retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad.

No obstante, eso no fue impedimento para que los policías de la Provincia de Buenos Aires ingresaran, lograran apresar al imputado y decomisar la droga, que se encontraba fraccionada para su venta.

Cabe mencionar que para ingresar a la vivienda, el personal desconectó la línea de tensión externa del pilar, ya que se contaba con la información de que la casa tenía este tipo de dispositivo.

En el caso interviene la Ayudantía Fiscal de estupefacientes de Pinamar, la UFI N° 6 de Villa Gesell, y el Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú.