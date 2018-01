Micaela Viciconte y su confesión de verano: "No soy lesbiana"

Micaela Viciconte habló con Santi Zeyen en Resumen de Verano por Canal 26 luego de que Rocío Robles afirmara que “le gustan las mujeres”.

“Me enteré por los medios, no leí la nota. No tengo mucho que decir, fue la primera que me criticó por hablar de la sexualidad de Tyago, es la primera que se sube a cualquier micro para tener fama y creo que está buscando tener alguna discusión para entrar al Bailando. No tengo nada contra la sexualidad, si fuera lesbiana no tendría drama. Hoy no elijo ser lesbiana, me gustan los hombres. Pero no hay drama, que diga lo que quiera”, respondió Mica.

También respondió la consulta de Ulises Jaitt, quien consultó sobre la afirmación de Robles, que Mica se había 'colgado' de Tyago para entrar al Bailando: “Yo no me colgué de Tyago. A mi me invitó la producción, en todo caso ella fue la que se colgó porque Tyago era el chico del momento y ahora no le sirvió más y se va con Ulises Bueno, que tiene el mismo representante que Tyago. No tiene ni un código ni respeto por Tyago. Ella busca y provoca que se hable de eso. No le importaba Tyago, sino que le importaba su difusión. Cuando Tyago se quedó sin tele lo dejó porque no le sirve”.

“Rocío Robles no me quita el sueño, es un rival muy fácil. No sabe discutir, solo ataca sin fundamentos. No tiene sentido, no tiene pruebas ni nada”, dijo la modelo.

Además, se refirió a los dichos de la Bomba Tucumana, quien afirmó que le “causaba rechazo a la piel”: “Yo sigo fiel a lo que soy y me uniré a mi equipo para estar bien. Los de afuera no me interesan. A mi me puede importar algo de gente cercana, pero no de personas que hacen cualquier cosa por llegar. Me dan pena.”.