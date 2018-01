Video: el día que Vidal apuntó contra "la mafia sindical" de UOCRA en Bahía Blanca

En septiembre de 2017, durante la campaña para las elecciones legislativas, la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, dijo que la UOCRA de Bahía Blanca "obligaba a contratistas a contratar proveedores" y que "la justicia va a tener que intervenir".

En una defensa a los trabajadores de la construcción, Vidal dijo que "no pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato", en referencia a los reclamos de dicho gremio.

Allí, la mandataria provincial habló de las decisiones tomadas por el secretario general de la UOCRA, José Burgos, que "obliga a los contratistas a contratar proveedores de comida, transporte y equipamiento. Eso es un acto corrupto", por lo que "la justicia va a tener que intervenir", advirtió.

Por último, la gobernadora aclaró que Burgos "pide una remuneración que no estaba en el convenio". En ese sentido, remarcó las diferencias con la UOCRA de otras localidades como Carmen de Patagones, donde la recibieron sin problemas y apoyando las obras que realiza el Estado.

Luego de esto, la cúpula de la filial Bahía Blanca del gremio de la construcción anunció su dimisión y se puso a disposición de la Justicia.

También cargó contra la UOCRA bahiense, a la que acusó de frenar las obras de refacción de cuatro rutas en el sur de la provincia de Buenos Aires.

"Están paralizadas y tienen serias dificultades por decisión de un delegado de la UOCRA, Burgos, que no solo pide una remuneración que no estaba en el convenio sino que además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados proveedores de comida, transporte, equipamiento en un acto que claramente es corrupto. Es una mafia que afecta el trabajo de la gente", sentenció la mandataria.

"Lo vamos a hacer porque las obras son de la gente que las necesita. Esas rutas se han pedido desde hace décadas en la provincia y también son de los trabajadores que no pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato", dijo Vidal aquella vez.

"Un sindicato no le puede obligar a una empresa a contratar determinados proveedores, porque sino, no tengo que pensar que está pensando en lo mejor para los trabajadores sino en un negocio propio", agregó la mandataria.