Entradera fatal en Ramos Mejía: lo matan por resistirse a robo

Un hombre fue asesinado de un balazo cuando quiso resistirse a un robo cometido bajo la modalidad "entradera" en momentos en que se encontraba en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía.



Fuentes policiales informaron que el fatal episodio ocurrió el miércoles a la noche, minutos después de las 20:00, en Puerto de Palos al 200, de esa localidad.



En ese momento, un hombre llegaba a su casa cuando fue sorprendido por dos sujetos que, a punta de pistola, intentaron asaltarlo. Al advertir la maniobra de los delincuentes, el hombre se resistió al robo para evitar que entraran a su domicilio, por lo que forcejeó con ellos.



En ese contexto, la víctima cayó herida tras recibir un disparo, mientras que los ladrones huyeron llevándose como botín un reloj y un portafolios.



El hombre, de unos 50 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde murió poco después a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarlo.



Un vecino de la zona identificado como Miguel Pina relató que intentó reanimar al hombre fallecido, a quien sólo llamó como "Giovanni".



"La hija del señor me fue a buscar desesperada a la casa porque el papá esta sangrando, salí corriendo con mi yerno y el hombre estaba desvanecido con un disparo a la altura de la clavícula que lo había traspasado", dijo Pina.



El hombre indicó que su vecino "estaba sangrando muy profundamente, era un hombre de mucho tamaño y en un momento se quedó sin pulso y le hice RCP hasta que vino la ambulancia, que tardó más de media hora".



"Mi esposa los fue a buscar a donde estacionan (las ambulancias) y vinieron a llevar al señor. Y la ambulancia de la municipalidad de La Matanza llegó una hora después, cuando ya no estaba", indicó en declaraciones periodísticas.