Ritondo sobre Monteros: "Bahía Blanca se saca una lacra de encima"

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguró hoy que el arresto de once sindicalistas de la UOCRA de Bahía Blanca es "un paso gigante para terminar con las mafias y la impunidad en la provincia", a la vez que advirtió que el gobierno de María Eugenia Vidal no tendrá "contemplaciones con ningún sector".



"Hoy es un paso gigante para terminar con las mafias y la impunidad en la provincia de Buenos Aires. El cambio que empezó hace muy poco es profundo y no va haber contemplaciones con ningún sector" que tenga "formas extorsionadoras en sus conductas", subrayó Ritondo.

En conferencia de prensa tras la detención del secretario general de la UOCRA de Bahía Blanca, Humberto Monteros, el ministro señaló que la ciudad "se saca una lacra de encima", la que "no le permitía soñar en seguir creciendo".



"Se necesita un Presidente y una gobernadora con la voluntad política de dar esta lucha. Quienes durante muchos años vivieron de la complicidad, por omisión o no, de la política y la justicia, verán que el cambio es profundo y no habrá contemplación", apuntó.

El funcionario bonaerense sostuvo incluso que "se está metiendo en cana a las mafias que retrasaron" a la provincia y destacó que hubo "dirigentes sindicales y políticos que miraron para el costado" durante 20 años.



Además, afirmó que en Bahía Blanca existía "el mismo modus operandis" que en La Plata, donde meses atrás fue detenido el dirigente Juan Pablo "Pata" Medina, acusado de extorsiones a los empresarios.

"Yo creo que la UOCRA (nacional) tenía conocimiento de esto, lo que sí es cierto también es que las seccionales eligen sus autoridades y tanto La Plata como Bahía Blanca eran contrarios a la UOCRA" que lidera Gerardo Martínez, indicó Ritondo.



Detalló que fueron once los detenidos en total en allanamientos que comenzaron a la madrugada y que hay tres prófugos, uno de ellos que estaría fuera del país, aunque no descartó que la investigación abarque a más personas en el futuro.



Ritondo destacó la labor policial que permitió desarticular esta asociación ilícita y detalló que se continúan con las investigaciones "para dar con los tres prófugos que aún están implicados la causa".



"Construir en La Plata salía un 20 por ciento más que a 15 kilómetros de La Plata. Pero como renació la obra en La Plata lo mismo vamos a ver en Bahía Blanca", agregó Ritondo.