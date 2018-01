Paro total de guardavidas en todo el partido de Pinamar

Fernando Espinach, secretario general de la Asociación de Guardavidas de Pinamar (A.G.P), declaró un paro total de actividades a partir de este viernes luego de que la Asociación de Concesionarios de Balnearios no se presentara a una audiencia clave citada por el Ministerio de Trabajo. "Esto es una señal de desidia y de imposición", dijo.

Dicha reunión tenía como objetivo negociar una recomposición salarial. Desde la A.G.P vieron como una muy mala señal que no se presentara la contraparte. La ausencia fue lo que desató el conflicto.

Los guardavidas solicitan un aumento salarial del 26% por el período que va desde noviembre de 2016 (fecha de la última recomposición salarial) hasta noviembre de 2017. "Es un planteo de supervivencia", describió Espinach.

Hay dos empleadores para los guardavidas: el Municipio de Pinamar, y los privados. La paritaria con el estado fue resuelta antes del inicio de la temporada. El conflicto latente es con los empleadores privados.

En un revelamiento reciente, se constató que en 16 balnearios no se está cumpliendo con la cantidad mínima de guardavidas que debe haber por ley (dos por cada balneario).