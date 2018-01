Desalojaron a casi 500 manteros en Liniers

Unos 475 manteros y puesteros intentaban esta mañana resistir el desalojo de las veredas sobre la avenida Rivadavia por parte de un fuerte operativo policial, en el barrio porteño de Liniers.

Con orden judicial, la Policía de la Ciudad montó un fuerte operativo en la madrugada y tras la salida del sol avanzó, cerca de las 6:30, en las inmediaciones de Rivadavia, a metros de la avenida General Paz y la estación del tren Sarmiento.

"Queremos trabajar, queremos trabajar", cantaban los puesteros pasadas las 10:00 de la mañana en la Avenida Rivadavia y Montiel, con carteles que rezaban: "Somos familias, no somos una mafia, estamos trabajando".

Apoyados por la Policía, funcionarios de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad levantaron y destruyeron con amoladoras los puestos de chapa instalados sobre las veredas, aparentemente de manera irregular o con la habilitación vencida.