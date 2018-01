Asalto comando en el shopping Dot: robaron 400 mil pesos de casa de cambio

Dos "motochorros" armados asaltaron una casa de cambio situada dentro del Dot Baires Shopping, del barrio porteño de Saavedra, y se llevaron casi 400 mil pesos en monedas extranjeras.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo por la tarde en la planta baja del paseo de compras, donde funciona la casa de cambio de moneda extranjera "Maxinta".

Hasta allí arribaron los "motochorros", aunque solo uno de ellos ingresó y tras romper el vidrio de atención al público sustrajo dinero en efectivo en moneda extranjera que poseía dentro de una caja.

Posteriormente, el delincuente escapó y se fugó en la moto en la que aguardaba su cómplice.

Personal de la comisaría 49na. de la Policía de la Ciudad arribó hasta el comercio, tras un llamado al 911 y tras el relato de testigos logró identificar a los dos "motochorros", por lo que eran buscados de manera intensa.

Los delincuentes se robaron en total 8.927 dólares, 190 francos suizas, 200 mil pesos uruguayos, 165 mil pesos chilenos, 12.900 reales y 50 euros, lo que hacen una suma cercana a los 390 mil pesos.

Se iniciaron actuaciones por "robo a mano armada" e interviene en la causa el fiscal José María Campagnoli.