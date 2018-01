Toyota e-Palette, el vehículo 100% al que llaman "el repartidor del futuro"

La llegada de los coches autónomos (completamente autónomos) generará un cambio radical para la movilidad. El Toyota e-Palette es llamado "el repartidor del futuro", con la meta en dedicarse exclusivamente a desplazar productos a los hogares.

Toyota define a su vehículo 100% eléctrico y completamente autónomo como diseñado “para una gran variedad de propuestas de movilidad como servicio”, y es la mejor manera de describirlo.

Tras su apariencia de contenedor con ruedas (4,8x2x2 m) se encuentra un vehículo completamente personalizable con una configuración interior abierta que puede modificarse para una gran variedad de usos.

Para este tipo de vehículo, Toyota puso como ejemplos la entrega de paquetes, una tienda móvil, transporte de pasajeros, oficina móvil, etc.

¿Cómo funciona? Cada empresa interesada puede utilizar una interfaz de código abierto que les permite instalar su propio sistema de conducción autónoma y su tecnología para gestionar el vehículo como les convenga.

Las gigantes como Uber, Mazda, Amazon o Pizza Hut ya forman parte de las empresas que se suman a este proyecto.